Синоптики рассказали, что июль 2025 года в Нижнем Новгороде ожидается теплее обычного

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, июль 2025 года в Нижегородской области обещает быть немного теплее привычных значений. Средняя температура воздуха составит от +20 до +21 градуса, что превышает климатическую норму на один градус. Что касается осадков, то их объем останется близким к норме — около 65-90 миллиметров, написал сайт newsnn.ru.
Данные сервиса «Яндекс.Погода» подтверждают общую тенденцию умеренного тепла: максимальная температура не превысит отметки в +26 градусов, а вероятность экстремальной жары отсутствует. До середины месяца прогнозируется чередование солнечных и дождливых дней, общее количество последних достигнет шести.
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