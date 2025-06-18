Синоптики рассказали, что июль 2025 года в Нижнем Новгороде ожидается теплее обычного

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, июль 2025 года в Нижегородской области обещает быть немного теплее привычных значений. Средняя температура воздуха составит от +20 до +21 градуса, что превышает климатическую норму на один градус. Что касается осадков, то их объем останется близким к норме — около 65-90 миллиметров, написал сайт newsnn.ru.