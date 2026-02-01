Синоптики рассказали, что февраль в Алтайском крае будет относительно мягким

Предварительный прогноз погоды на февраль в Алтайском крае обещает относительно мягкий месяц. Средняя температура воздуха прогнозируется около -10 градусов, что считается комфортным для этого времени года, написал сайт amic.ru .

Днем температура будет колебаться от -3 до -13 градусов. Наиболее значительное потепление, с температурой от -3 до -7 градусов, ожидается с 8 по 12 февраля.

Ночные температуры также не обещают экстремальных морозов и в среднем будут около -15 градусов. Лишь к 13 февраля возможно кратковременное понижение до -20 градусов.

Несмотря на отсутствие сильных морозов, февраль обещает быть снежным. По прогнозам, в месяце ожидается 12 дней со снегом, из которых семь могут сопровождаться обильными снегопадами.

В праздничные дни 21–23 февраля ожидается температура около -9…-13 градусов, что является типичным для конца зимы.