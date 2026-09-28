Синоптики Примгидромета рассказали, когда циклон покинет Приморье

В понедельник погоду в Приморье будет определять циклон, смещающийся над северной частью Японского моря. Об этом сообщили «ФедералПресс» в Примгидромете.

По данным синоптиков, дожди пройдут преимущественно на востоке края, тогда как на западе и юге осадки прекратятся. Температура воздуха ожидается в диапазоне от +10 до +19 градусов.

«Во вторник, 29 сентября, циклон переместится в Охотское море. Ночью дожди закончатся, а столбики термометров опустятся до +1…+10 градусов. Днем осадков не ожидается, воздух прогреется от +15 градусов на севере до +22 градусов на юге», — сообщили в Примгидромете.

В последний день сентября Приморье вновь окажется под влиянием циклона и его атмосферных фронтов. На большей территории края пройдет дождь. Ночью температура составит +1…+9 градусов, на южном побережье и Приханкайской низменности +10…+15 градусов, а на северо-востоке возможен небольшой мороз до −2 градусов. Днем ожидается +10…+19 градусов.

Во второй половине недели циклон, по словам метеорологов, уйдет на Сахалин, и дожди прекратятся. Затем над Приморьем будет смещаться высотная ложбина, поэтому в центральных районах местами возможен небольшой дождь. С началом октября станет по-осеннему прохладно: ночью 0…+10 градусов, днем +9…+17 градусов.