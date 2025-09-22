Синоптики предупредили жителей Приморья о похолодании и дождях

В Приморье наблюдается аномально теплая погода, но уже в среду ситуация изменится — придут дожди и похолодание. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на представителей Примгидромета.

Как отметили в ведомстве, в связи с угрозой опасных явлений в регионе объявили штормовое предупреждение.

«Циклон, выходящий на Японское море, принесет в среду дожди, которые усилятся днем и охватят большую часть территории края, сохраняясь и в ночь на четверг. Мы ожидаем понижение максимальных температур на один–пять градусов», — заявили синоптики.

В начале недели температура будет колебаться от +1 градуса ночью до +26 градусов днем. В ночь на среду на юге края начнутся дожди, а днем они охватят почти весь регион.

К четвергу циклон уйдет в Охотское море, и осадки прекратятся. Температура начнет расти и к пятнице достигнет +26 градусов на юге. В конце недели погода стабилизируется.