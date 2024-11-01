Синоптики предупредили жителей Пермского края о сильном ветре и снеге в выходные

Обильный дождь, снег и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается на территории Пермского края в субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября. Прогноз передает сайт properm.ru со ссылкой на научно-популярный проект «Метеоролог и я».

По опубликованным данным, в субботу ночная температура составит -5…0 градусов, днем воздух может прогреться до +3 градусов, на юге региона — до +6.

В воскресенье отдельные районы края затронет сильный снегопад. Пермь накроет умеренный мокрый снег. Температура в течение суток составит -2…0 градусов, прогнозируется юго-западный ветер, порывы которого могут достигнуть 17 метров в секунду.