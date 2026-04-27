Синоптики предупредили жителей Кургана об осадках и сильном ветре в конце апреля

В последние дни апреля жителей Кургана ожидает дождливая и ветреная погода. Об этом сайту URA.RU сообщили представители Курганского ЦГМС.

Согласно прогнозу синоптиков, 28 и 29 апреля днем температура воздуха в Курганской области будет колебаться от +14 до +20 градусов. Ночью ожидается от +2 до +10 градусов, местами до 0 градусов. Прогнозируются небольшой дождь и ветер с порывами до 16 метвров в секунду.

В четверг, 30 апреля, также ожидается небольшой и местами умеренный дождь. Дневная температура составит от +12 до +17 градусов. Ночью будет заметно холоднее — от +1 до +6 градусов. Ветер ослабнет до 4–9 метров в секунду.