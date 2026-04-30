Синоптики предупредили о граде, грозах и заморозках в Ростовской области на выходных

В последние дни апреля и на майских выходных жителей Ростовской области ждут сложные погодные условия: грозы, град, ночные заморозки до -3 градусов и резкие перепады температуры. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru .

Последний день короткой рабочей недели ожидается облачным, временами будет проглядывать солнце. Северо-западный ветер разгонится до 6–11 метров в секунду. Температура воздуха составит +12…+14 градусов. Осадков в этот день не предвидится.

По области местами пройдет небольшой дождь. Ветер северный и северо-восточный — 6–11 метров в секунду. Утром температура составит в пределах +3…+8 градусов, при прояснениях упадет до нуля. В отдельных районах ожидаются заморозки до -3 градусов.