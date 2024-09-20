Синоптики предупредили нижегородцев о резком ночном похолодании

В Нижегородской области в предстоящие выходные, 21 и 22 сентября, ожидается похолодание до +4 градусов, причем такая температура будет наблюдаться только ночью. Об этом сообщил newsnn.ru со ссылкой на сервис «Яндекс. Погода».

В выходные дни погода в городе будет достаточно комфортной. В субботу, 21 сентября, синоптики прогнозируют температуру до +19 градусов в течение дня и +9 градусов в ночное время. Будет облачно, но осадков не предсказывается.



В последний день недели температура в Нижнем Новгороде и области поднимется до максимум +13 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +4 градусов. Дождей также не ожидается.