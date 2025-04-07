Синоптики предупредили нижегородцев о прохладной неделе

Жителей Нижнего Новгорода ожидает прохладная и пасмурная неделя. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на прогноз специалистов сервиса «Яндекс Погода».

По данным синоптиков, в понедельник, 7 апреля, возможен дождь со снегом. Днем и ночью температура воздуха будет около 0 градусов.

Во вторник, 9 апреля, также будет дождливо. Днем ожидается +1 градус, ночью -1. Во второй половине дня и ночью прогнозируется усиление ветра до 6,5–7,4 метра в секунду.

Среда, 10 апреля, встретит нижегородцев снегом. Дневная температура составит около 0 градусов, ветер усилится до 9,1 метра в секунду. К ночи похолодает до -3 градусов. Четверг, 10 апреля, пройдет без осадков.

Пятница, 11 апреля, сохранит пасмурную погоду. Однако к вечеру небо прояснится. Днем воздух прогреется до +5 градусов, ночью — до +1.

На выходных сохранится пасмурная и прохладная погода. В воскресенье, 13 апреля, будет теплее, хотя днем ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до +5 градусов, ночная температура будет в пределах 0...+1 градуса.