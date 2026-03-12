Синоптики предупредили, что ранняя весна может спровоцировать сильные паводки в Новосибирской области

После аномально снежной зимы и февральских морозов новосибирцы с нетерпением ждут тепла. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра поообещали самый теплый март за последние 5–10 лет, но предупредили о переменчивой погоде и рисках, связанных с ранней весной, сообщил сайт atas.info .

По данным синоптиков, первая половина марта останется прохладной: днем воздух будет прогреваться максимум до –1…+3 градусов, а ночью температура продолжит опускаться ниже нуля. Разница между дневными и ночными температурами составит около 10 градусов.

Во второй половине месяца столбики термометров могут ненамного подняться выше нуля, но до устойчивого тепла еще далеко. Осадков ожидается в полтора-два раза больше обычного, они будут выпадать в виде снега и дождя, создавая типичную для сибирской весны слякоть. Ветры останутся умеренными, с порывами до 13 метров в секунду.

Ускоренное снеготаяние может спровоцировать сильные паводки. Смещение пожароопасного сезона на более ранние сроки создает угрозу природных пожаров. Кроме того, изменение фенологических циклов растений может сдвинуть цветение и созревание дикоросов, что создаст риски для урожая из-за возможных возвратных заморозков или засухи.