Синоптики предупредили, что предстоящие выходные в Приморье будут прохладными и влажными

Выходные в Приморье будут прохладными и влажными, хотя погода станет спокойнее после пятничного циклона. В субботу, 6 июня, интенсивность осадков ослабнет, а в западных районах они прекратятся полностью. При этом на востоке края и побережье сохранится сырая атмосфера: ночью здесь возможны туман, низкая облачность и морось при температуре от +3 до +10 градусов, написал сайт vostokmedia.com .

В воскресенье, 7 июня, с приближением атмосферных фронтов дожди возобновятся местами, преимущественно во второй половине дня в южной половине региона. Температурный фон останется невысоким: в континентальных районах днем потеплеет до +13…+18 градусов, тогда как на востоке и у моря будет значительно холоднее — всего +7…+12.

Во Владивостоке погодная картина схожая. В субботу дождь постепенно утихнет и прекратится в первой половине дня, ветер сменится на северный и стихнет, а воздух прогреется до комфортных +15…+18 градусов. В воскресенье город останется под облаками, временами возможна морось, а к вечеру не исключен небольшой дождь, сопровождаемый усилением юго-восточного ветра.