Синоптики пообещали жителям Свердловской области теплый июнь с температурой до +17 градусов
Среднемесячная температура в Свердловской области в июне составит около +17 градусов и будет соответствовать климатической норме. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на уральских синоптиков.
Несмотря на соблюдение температурной нормы, осадков в первый месяц лета ожидают меньше обычного. Как добавил RT, в Свердловской области в июне выпадет до 85 миллиметров дождя.
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