Синоптики пообещали жителям Ростовской области теплую погоду на выходных

В Ростовскую область в ближайшие выходные придет теплая погода. Столбики термометров будут показывать +25 градусов. Об этом сообщила rostovgazeta.ru , ссылаясь на данные метеорологов.

В субботу ожидается переменная облачность, порывы ветра составят 12 метров в секунду. В ночь на воскресенье в регионе похолодает до +13 градусов.

В воскресенье, 26 мая, температура воздуха будет достигать +24 градусов. В этот день возможны небольшие осадки и ветер.