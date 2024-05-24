Синоптики пообещали жителям Ростовской области теплую погоду на выходных
В Ростовскую область в ближайшие выходные придет теплая погода. Столбики термометров будут показывать +25 градусов. Об этом сообщила rostovgazeta.ru, ссылаясь на данные метеорологов.
В субботу ожидается переменная облачность, порывы ветра составят 12 метров в секунду. В ночь на воскресенье в регионе похолодает до +13 градусов.
В воскресенье, 26 мая, температура воздуха будет достигать +24 градусов. В этот день возможны небольшие осадки и ветер.
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