Синоптики пообещали жителям Приморья дождливое начало октября

Начало октября в Приморье обещает быть дождливы и прохладным. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на Примгидромет.
С приходом нового месяца изменится метеообстановка: 1 октября Приморье попадет под влияние фронтальных границ, ожидаются дожди различной интенсивности — от небольших до сильных. С изменением фронтов начнет поступать холодный воздух, говорится в прогнозе.
В западной части края температура ночью будет колебаться в пределах +1…+7 градусов, а днем может достигать +13 градусов. В восточной части ситуация будет несколько теплее: ночью температура составит около +8…+15 градусов, а днем поднимется до +20 градусов.
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