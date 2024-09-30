Синоптики пообещали жителям Приморья дождливое начало октября

Начало октября в Приморье обещает быть дождливы и прохладным. Об этом сообщило «ФедералПресс » со ссылкой на Примгидромет.

С приходом нового месяца изменится метеообстановка: 1 октября Приморье попадет под влияние фронтальных границ, ожидаются дожди различной интенсивности — от небольших до сильных. С изменением фронтов начнет поступать холодный воздух, говорится в прогнозе.

В западной части края температура ночью будет колебаться в пределах +1…+7 градусов, а днем может достигать +13 градусов. В восточной части ситуация будет несколько теплее: ночью температура составит около +8…+15 градусов, а днем поднимется до +20 градусов.