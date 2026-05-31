Синоптики пообещали жителям Новосибирска три разных погодных режима в июне

Июнь в Новосибирске не будет монотонным. Месяц пройдет под знаком борьбы теплых и холодных воздушных масс, заставляя горожан постоянно перестраивать планы. Синоптики прогнозируют три контрастных периода без затяжной жары или бесконечных дождей, сообщил сайт Atas.info .

Начало месяца будет по-весеннему прохладным. С 2 по 5 июня город накроют затяжные дожди, дневная температура составит +18…20 градусов, ночная — около +9 градусов. Заморозков не ожидается, но зонт и ветровка будут необходимы.

Середина месяца принесет комфортное лето (+22…24 градусов), однако после 14 июня последует прорыв раскаленного воздуха из Средней Азии, который на несколько дней поднимет столбик термометра выше 30 градусов.

Финал июня станет самым жарким и нестабильным. Дневные температуры достигнут 28–33 градусов, но жара будет регулярно сменяться сильными ливнями и шквалистым ветром. Особенно напряженными, по предварительным расчетам, станут дни с 24 по 28 июня.

Такая «рваная» погода — результат столкновения континентального жара с прохладными атлантическими потоками и влияния глобальных климатических явлений, что делает прогноз крайне переменчивым.