Синоптики пообещали жителям Новосибирска мягкую и снежную погоду в выходные
Мягкая и теплая погода с небольшими осадками придет в Новосибирск в предстоящие выходные. Об этом рассказал «ФедералПресс», ссылаясь на местных синоптиков.
Так, столбики термометров будут показывать -2… -4 градуса.
«Температура воздуха будет -4…-2, ожидается пасмурная погода», — говорится в сообщении специалистов.
В субботу северный ветер сменится на южный, ожидается похолодание до -10 градусов. В воскресенье температура воздуха составит -4 градуса, прогнозируются обильные осадки в виде снега.
«Он просто никакой». Мигранты напали на заступившегося за женщину хоккеиста в Одинцове
«Хочу жениться». Рэпер Гуф сделал предложение своей девушке прямо на сцене
Пострадавшие от беспилотников лоджии дома в Раменском остеклят в декабре
Ансамбль из Раменского показал клип на всероссийском фольклорном фестивале
Шесть туристов умерли после отравления алкоголем в Лаосе
Бербок ушла от мужа-пиарщика после 17 лет брака
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте