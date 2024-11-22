Синоптики пообещали жителям Новосибирска мягкую и снежную погоду в выходные

Мягкая и теплая погода с небольшими осадками придет в Новосибирск в предстоящие выходные. Об этом рассказал «ФедералПресс», ссылаясь на местных синоптиков.

Так, столбики термометров будут показывать -2… -4 градуса.

«Температура воздуха будет -4…-2, ожидается пасмурная погода», — говорится в сообщении специалистов.

В субботу северный ветер сменится на южный, ожидается похолодание до -10 градусов. В воскресенье температура воздуха составит -4 градуса, прогнозируются обильные осадки в виде снега.

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