Синоптики пообещали жителям ХМАО теплые и солнечные выходные

В ХМАО в ближайшие выходные ожидается теплая и солнечная погода. Как рассказали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, в субботу, 6 июня, столбики термометров будут показывать до +27 градусов, написал сайт Ura.ru .

В ночное время суток температура воздуха опустится до +11… +16 градусов. Порывы ветра составят 7-12 метров в секунду. В воскресенье, 7 июля, в Сургуте, Нижневартовске, Мегионе, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске днем воздух прогреется +21… +25 градусов.

По словам синоптиков, осадков в выходные дни не ожидается.