Синоптики пообещали жителям ХМАО метель и температурные качели в выходные
В ХМАО в предстоящие выходные жителей ждет серьезное испытание погодой. Об этом сообщил сайт muksun.fm со ссылкой на ЦГМС по региону.
Температура в течение субботы и воскресенья будет колебаться в диапазоне от -2 до -20 градусов. Кроме того, ожидаются умеренные осадки.
Ситуацию усугубит также штормовой ветер, скорость которого будет достигать 13 метров в секунду.
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