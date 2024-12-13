Синоптики пообещали жителям ХМАО метель и температурные качели в выходные

В ХМАО в предстоящие выходные жителей ждет серьезное испытание погодой. Об этом сообщил сайт muksun.fm со ссылкой на ЦГМС по региону.

Температура в течение субботы и воскресенья будет колебаться в диапазоне от -2 до -20 градусов. Кроме того, ожидаются умеренные осадки.

Ситуацию усугубит также штормовой ветер, скорость которого будет достигать 13 метров в секунду.