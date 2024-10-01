Синоптики пообещали жителям Белгорода теплое начало октября

Октябрь в Белгороде начнется с теплой погоды, но к концу недели ожидается похолодание. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на ГУ МЧС региона.
В течение ночи температура будет держаться на уровне +9…+12 градусов. С вторника по пятницу дневные показатели ожидаются на уровне +23…+24 градусов, однако к выходным температура снизится до +18. Со следующей недели в регионе начнется похолодание.
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