Синоптики пообещали жителям Белгорода теплое начало октября

Октябрь в Белгороде начнется с теплой погоды, но к концу недели ожидается похолодание. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на ГУ МЧС региона.

В течение ночи температура будет держаться на уровне +9…+12 градусов. С вторника по пятницу дневные показатели ожидаются на уровне +23…+24 градусов, однако к выходным температура снизится до +18. Со следующей недели в регионе начнется похолодание.