Синоптики пообещали ставропольцам жару до +30 в первый день лета

Первый день лета начнется в Ставропольском крае с жары до +30 градусов. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на Гидрометцентр региона.

По прогнозам синоптиков, в ряде районов пройдут сильные дожди, местами — с грозами. На территории всего края сохраняется режим повышенной пожароопасности.

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