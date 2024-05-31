Синоптики пообещали ставропольцам жару до +30 в первый день лета
Первый день лета начнется в Ставропольском крае с жары до +30 градусов. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на Гидрометцентр региона.
По прогнозам синоптиков, в ряде районов пройдут сильные дожди, местами — с грозами. На территории всего края сохраняется режим повышенной пожароопасности.
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