Синоптики пообещали сильный снегопад в Омской области

Неделя начнется для жителей Омска дождями, которые ожидаются в некоторых частях региона. Об этом сообщил gorod55.ru со ссылкой на данные сервиса Ventusky.
Температура с 21 по 27 октября составит около +3… +7 градусов. В среду, 23 октября, город и область накроет снегопад, который будет продолжаться весь день. С четверга, 24 октября, ожидаются новые дожди.
В пятницу, 25 октября, ветер усилится до 9 метров в секунду, что приведет к снижению ощущаемой температуры до -1 градуса. Водителям и пешеходам рекомендуется проявлять осторожность на дорогах.
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