Синоптики пообещали отсутствие осадков в Приморье на Пасху

В ближайшие выходные погода в Приморском крае будет меняться. В Примгидромете сообщили, что в субботу регион попадет под влияние циклона, который сместится над Японским морем у побережья. Ночью ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, а температура воздуха составит от минус трех до плюс четырех градусов. Об этом написал «ФедералПресс» .

Днем 11 апреля циклон уйдет на Сахалин, и интенсивность осадков в Приморье пойдет на спад. В западных и южных районах дожди полностью прекратятся. При этом во многих муниципалитетах усилится северо-западный и западный ветер. Днем температура воздуха будет от 3 до 9 градусов тепла, а на юго-западе и южном побережье — до +10, +14 градусов.

В ночь на воскресенье осадки прекратятся на большей части территории Приморского края. Ветер начнет ослабевать, а минимальные температуры существенно не изменятся. В пасхальное воскресенье погода наладится: синоптики обещают переменную облачность и полное отсутствие осадков. Ветер будет слабым или умеренным, а максимальная температура воздуха достигнет плюс восьми — плюс семнадцати градусов.