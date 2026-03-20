Синоптики пообещали до +10 градусов в Тульской области в выходные дни

В Тульской области в предстоящие выходные, 21 и 22 марта, ожидается солнечная и теплая погода. По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха будет достигать +7…+10 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -2.-5 градусов. Осадки в регионе не прогнозируются. Об этом написала «ТСН24» .

Ветер будет слабым и переменным, атмосферное давление поднимется до 751 мм ртутного столба. Геомагнитная обстановка будет меняться от спокойной до возмущенной, возможны периоды магнитных бурь.

Благоприятные погодные условия позволят жителям региона насладиться прогулками на свежем воздухе и заняться активными видами отдыха. Однако метеочувствительным людям рекомендуется соблюдать осторожность и принимать необходимые меры для предотвращения ухудшения самочувствия.