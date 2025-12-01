Синоптики пообещали аномально теплый декабрь в Самарской области

Согласно прогнозам Приволжского УГМС, первый месяц зимы в регионе будет теплее обычного. Средняя температура ожидается в пределах от -4,9 до -8,7 градусов, что на 0,9-1,2 градусов выше средних многолетних значений. Осадки в декабре выпадут в пределах нормы, написал сайт sovainfo.ru .

По данным портала Яндекс Погода, ближайшую неделю жителей региона ожидает пасмурная погода, но температура будет положительной. После 8 декабря температура начнет снижаться, и пойдет снег.

В двадцатых числах декабря на небе появится солнце, а отрицательные температуры станут устойчивыми. Обильных осадков в этот период не ожидается.

Ученые предупреждают о неустойчивой магнитной обстановке в начале зимы: 1 декабря на Солнце произошла мощная вспышка высшего балла, и есть вероятность новых вспышек.