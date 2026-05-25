Синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье

В Приморском крае в ближайшие дни ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные синоптиков Примгидромета.

С 28 по 29 мая на регион окажут влияние активный циклон и фронтальные разделы. В связи с этим на территории объявлено штормовое предупреждение.

Утром 28 мая начнутся сильные дожди, которые продолжатся практически сутки. Количество осадков составит от 15 до 45 миллиметров за 12 часов, местами — более 50 миллиметров. Также возможны грозы.

На побережье поднимется сильный ветер со скоростью от 15 до 22 метров в секунду. На реках прогнозируются паводки и подъем уровня воды на 0,6–2 метра.