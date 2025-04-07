Синоптики 360.ru извинились перед автолюбителями за ложные прогнозы

В конце марта программа рассказала о наступившей автомобильной весне, а на экране появился виджет с советом переходить с зимней резины на летнюю. Теперь, когда в Москву пришел циклон «Зион» с рекордными снегопадами и гололедицей, в редакцию поступило множество обвинений в ложном прогнозе. Выезжать на летней резине в такую погоду может быть опасно для жизни.

Синоптики «Погоды 360» тоже временно остались без транспорта, поскольку два фирменных «погодомобиля» проекта уже «переобули». Гидролог проекта Владислав Илич отправился на метеодежурство на самокате, а также раздал стекольные скребки и щетки автолюбителям в Лобне.