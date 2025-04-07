Синоптики 360.ru извинились перед автолюбителями за ложные прогнозы
Ведущие «Погоды 360» 7 апреля начали эфир с извинений перед обманутыми автолюбителями. Ранее им порекомендовали переходить на летнюю резину.
В конце марта программа рассказала о наступившей автомобильной весне, а на экране появился виджет с советом переходить с зимней резины на летнюю. Теперь, когда в Москву пришел циклон «Зион» с рекордными снегопадами и гололедицей, в редакцию поступило множество обвинений в ложном прогнозе. Выезжать на летней резине в такую погоду может быть опасно для жизни.
Синоптики «Погоды 360» тоже временно остались без транспорта, поскольку два фирменных «погодомобиля» проекта уже «переобули». Гидролог проекта Владислав Илич отправился на метеодежурство на самокате, а также раздал стекольные скребки и щетки автолюбителям в Лобне.
Ведущий Сергей Шубенков появился в людном месте с плакатом «Я — синоптик. Я ошибся» и попросил прохожих в качестве наказания запустить в него снежком. Помимо этого, Шубенков раздал «незамерзайку» автолюбителям в Красногорске.
«Конечно, я и сам смотрел Погоду на „360.ru“, услышал рекомендации коллег и поменял резину на своей машине. Уверен, что не я один, поэтому всю боль наших зрителей — автомобилистов я понимаю и разделяю. А раз окончательное потепление мы обещали на глазах у всех, то и извиниться решили соответствующе. Снег своим эфиром мы не расчистим, но настроение, надеюсь, поднимем», — сказал главный редактор телеканала 360.ru Алексей Коваль.
Ранее россиянам назвали сроки возвращения весны. Сугробы в Центральной России начнут оседать с четверга.