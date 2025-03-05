Синоптик Зеленцова указала на аномально теплую и снежную зиму в Удмуртии

Зимний период в Удмуртии оказался теплым и более снежным, чем предполагали климатические прогнозы. Такое заявление сделала руководитель группы метеопрогнозов Гидрометцентра республики Дарья Зеленцова, сообщил Udm-info.ru .

По ее словам, в декабре погода отличалась значительной нестабильностью.

«Температура за несколько дней падала от -1…-3 градусов до -18…-20 градусов. Более-менее существенный снежный покров появился только во вторую декаду месяца», — напомнила синоптик.

Она также отметила, что самым теплым месяцем зимы стал январь, когда средняя температура превышала климатическую норму на целых шесть градусов. Февраль оказался холоднее остальных месяцев, хотя и он был на два градуса теплее привычной нормы, добавил RT.