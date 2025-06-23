Синоптик Зеленцова рассказала, что за четыре дня в Ижевске выпала половина месячной нормы осадков

Руководитель группы метеопрогнозов Гидрометцентра Удмуртии Дарья Зеленцова рассказала, что за четыре дождливых дня в Ижевске и Воткинске выпало около 30 миллиметров осадков. Об этом сообщил Udm-info.ru .

По словам эксперта, дожди, пришедшие в республику во второй половине прошлой недели, распределялись неравномерно. По состоянию на 22 июня, в разных частях региона выпадало от 10 до 30 миллиметров осадков.

Наибольший показатель зарегистрировали в в Воткинске и Ижевске — 29,9 и 29,2 миллиметра соответственно, что составляет 48% и 46% от среднемесячной нормы.