Синоптик Зеленцова пообещала жителям Удмуртии теплые выходные с дождями

Небольшие дожди накроют северные районы Удмуртии в ночь на субботу, 17 мая. Днем 18 мая кратковременные осадки пройдут на большинстве территорий, однако сила ветра заметно снизится — порывы не превысят 11 метров в секунду.

Температурный фон в предстоящие выходные порадует комфортом: днем воздух прогреется до +18…+23 градусов. Ночью температура опустится до +5…+9 градусов, а в ночь на воскресенье станет заметно прохладнее — всего +2…+6 градусов.