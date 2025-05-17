Синоптик Зеленцова пообещала жителям Удмуртии теплые выходные с дождями

Предстоящие выходные порадуют жителей Удмуртии теплой погодой. Подробнее рассказала руководитель группы метеопрогнозов Гидрометцентра региона Дарья Зеленцова, сообщил Udm-info.
Небольшие дожди накроют северные районы Удмуртии в ночь на субботу, 17 мая. Днем 18 мая кратковременные осадки пройдут на большинстве территорий, однако сила ветра заметно снизится — порывы не превысят 11 метров в секунду.
Температурный фон в предстоящие выходные порадует комфортом: днем воздух прогреется до +18…+23 градусов. Ночью температура опустится до +5…+9 градусов, а в ночь на воскресенье станет заметно прохладнее — всего +2…+6 градусов.
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