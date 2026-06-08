Синоптик Выходцева рассказала о причинах затяжных дождей в Челябинской области

На текущей неделе в Челябинской области продолжится циклонический характер погоды. Из-за антициклонов над Европейской территорией России и Сибирью атмосферные вихри будут перемещаться вдоль Уральских гор, что станет причиной затяжных дождей. Об этом сайту URA.RU сообщила местный синоптик Екатерина Выходцева

Специалист подчеркнула, что температура воздуха на этой неделе будет соответствовать климатической норме или немного ниже ее.

Между тем метеорологи предупреждают об опасных погодных условиях: в регионе ожидаются штормовой ветер со скоростью до 25 метров в секунду, ливни и град до 10 июня. Согласно долгосрочному прогнозу, дождливой будет и вся первая декада лета.