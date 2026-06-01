Синоптик Винштейн спрогнозировал, что летом в Курганской области будет повышенное количество осадков

Предстоящее лето в Курганской области будет более дождливым, чем обычно. Количество осадков за сезон может превысить климатическую норму почти на треть. Вероятность засухи и продолжительной аномальной жары остается минимальной. Об этом сообщил синоптик Илья Винштейн, его слова привел сайт URA.RU .

Особенностью сезона станет повышенное количество осадков — около 212 миллиметров за три летних месяца. Это примерно на 30% выше средних многолетних значений. Благодаря этому риск засушливой погоды в Курганской области остается низким.

Средняя температура воздуха летом в Кургане составит +18,4 градуса, что соответствует многолетним климатическим показателям. Теплые и прохладные периоды распределятся примерно поровну, а аномально жарких месяцев не ожидается.

При этом прогнозируется не менее 46 суток, когда температура воздуха будет подниматься до +25 градусов и выше. В дневные часы столбики термометров чаще всего будут показывать от +22 до +29 градусов, ночью температура составит от +10 до +16 градусов.