Синоптик Винштейн сообщил, что в Кургане с 17 февраля прогнозируется оттепель

Синоптик-любитель Илья Винштейн сообщил URA.RU , что в Кургане с 17 февраля прогнозируется оттепель. Столбики термометров поднимутся до +2 градусов.

По данным специалиста, 16 февраля в городе прогнозируются небольшие снегопады. Вечером 17 февраля возможны осадки в смешанной фазе.

С 19 по 28 февраля температура вернется к климатической норме: днем будет от −9 до −11 градусов, а ночью от −15 до −20 градусов.