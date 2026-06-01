Синоптик Винштейн рассказал, что предстоящее лето в Тюмени будет дождливым

Основатель проекта «Погода 72» Илья Винштейн поделился с URA.RU прогнозом погоды на лето 2026 года в Тюмени. По его словам, осадков выпадет на четверть больше, чем обычно, а экстремальной жары и засухи не ожидается.

Средняя температура сезона составит около +17,3 градуса, что соответствует климатической норме. Теплые и прохладные периоды распределятся примерно поровну. Днем температура чаще всего будет держаться в пределах от +20 до +28 градусов, ночью — от +9 до +15.

Главной особенностью сезона станет большое количество осадков. За лето в Тюмени может выпасть около 260 мм дождя, что на 25% превышает средние многолетние показатели.

Уже первая половина июня, по оценке синоптика, окажется более дождливой, чем обычно. За первые две недели месяца может выпасть до 50 мм осадков. Днем воздух будет прогреваться до +20…+25 градусов, ночью температура составит +10…+14.