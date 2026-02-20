Синоптик Винштейн предупредил жителей Кургана о продолжительных снегопадах

В Кургане в течение двух дней прогнозируются сильные снегопады. Подробнее рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн, сообщило Ura.ru .

По словам эксперта, с 21 по 22 февраля ожидается выпадение осадков в объеме 60% от месячной нормы.

«Первая волна снега ожидается днем 21 февраля, вторая — днем 22 февраля. В сумме за 48 часов выпадет до семи-девяти миллиметров осадков», — пояснил специалист.

Общий прирост снежного покрова составит семь-девять сантиметров. Снегопады будут сопровождаться ветром с порывами до 10–12 метров в секунду.