Синоптик Винштейн пообещал жителям Тюмени теплую и сухую погоду с 12 апреля

Утром в субботу, 11 апреля, в Тюмени ожидается новая порция снега. Такой прогноз озвучил синоптик Илья Винштейн, сообщил nashgorod.ru .

По словам эксперта, выпадет от одного до трех миллиметров. Однако снежный покров продержится недолго.

Винштейн отметил, что уже в субботу днем температура воздуха поднимется до +11 градусов, а с 12 по 14 апреля в Тюмени установится более теплая и сухая погода — столбик термометра будет достигать +12…+14 градусов.