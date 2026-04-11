Синоптик Винштейн пообещал жителям Тюмени теплую и сухую погоду с 12 апреля

Утром в субботу, 11 апреля, в Тюмени ожидается новая порция снега. Такой прогноз озвучил синоптик Илья Винштейн, сообщил nashgorod.ru.
По словам эксперта, выпадет от одного до трех миллиметров. Однако снежный покров продержится недолго.
Винштейн отметил, что уже в субботу днем температура воздуха поднимется до +11 градусов, а с 12 по 14 апреля в Тюмени установится более теплая и сухая погода — столбик термометра будет достигать +12…+14 градусов.
