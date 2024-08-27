Синоптик Вильфанд заявил о восстановлении в Москве купального сезона на стыке лета и осени

Он прогнозирует, что в начале недели температура воздуха в столице будет колебаться между +28 и +30 градусами, а начиная с четверга снизится до +26…+29 градусов.

На протяжении этой недели водная поверхность значительно нагреется. К выходным температура в Москве-реке достигнет +20…+21 градусов, а в мало проточных водоемах и озерах составит около +22 градусов.

Таким образом, купальный сезон вновь восстанавливается, что случается очень редко. Вильфанд отметил, что на стыке 31 августа и 1 сентября, во время перехода от лета к осени, отдых на водоемах вновь будет актуален.