Синоптик Вильфанд заявил о восстановлении в Москве купального сезона на стыке лета и осени

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд  сообщил RT, что погода в Москве в последние дни августа сохранит однородные привычные условия

Он прогнозирует, что в начале недели температура воздуха в столице будет колебаться между +28 и +30 градусами, а начиная с четверга снизится до +26…+29 градусов.

На протяжении этой недели водная поверхность значительно нагреется. К выходным температура в Москве-реке достигнет +20…+21 градусов, а в мало проточных водоемах и озерах составит около +22 градусов.

Таким образом, купальный сезон вновь восстанавливается, что случается очень редко. Вильфанд отметил, что на стыке 31 августа и 1 сентября, во время перехода от лета к осени, отдых на водоемах вновь будет актуален.

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