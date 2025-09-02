Синоптик Вильфанд спрогнозировал две недели солнечной погоды без дождей в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился с сайтом телеканала «Звезда» прогнозом погоды для Москвы на ближайшее время.
По словам синоптика, в течение двух первых недель сентября сохранится летняя погода без осадков.
«Начиная со вторника дневная температура будет около +20 градусов, а когда начнет устанавливаться антициклон, то температура к выходным начнет повышаться», — рассказал специалист.
Как пояснил эксперт, антициклон на высоте 5,5 километра станет причиной продолжения жаркой погоды в столице.