Синоптик Вильфанд спрогнозировал две недели солнечной погоды без дождей в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился с сайтом телеканала « Звезда » прогнозом погоды для Москвы на ближайшее время.

По словам синоптика, в течение двух первых недель сентября сохранится летняя погода без осадков.

«Начиная со вторника дневная температура будет около +20 градусов, а когда начнет устанавливаться антициклон, то температура к выходным начнет повышаться», — рассказал специалист.

Как пояснил эксперт, антициклон на высоте 5,5 километра станет причиной продолжения жаркой погоды в столице.