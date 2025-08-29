Синоптик Вильфанд сообщил о теплой погоде без осадков на выходных в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии сайту телеканала «Звезда» сообщил о значительном потеплении в Московском регионе.

Как отметил специалист, с пятницы, 29 августа, воздушные массы начнут перемещаться с юга, и температура начнет повышаться.

«К пятнице погода начнет меняться, циркуляция будет существенно изменяться», — рассказал Вильфанд.

По словам синоптика, температура была ниже климатической нормы примерно на три–четыре градуса. К субботе температура поднимется до 28 градусов, а в воскресенье будет уже 29 градусов выше нуля.

Ночами ожидается 15–17 градусов тепла. Первые два дня осени также подарят жителям и гостям столицы возможность насладиться солнцем, ожидается до +26 градусов и погода без осадков.