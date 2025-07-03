Синоптик Вильфанд сообщил о снижении температуры воздуха на выходных в Москве

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра РФ, в беседе с «Ридусом» поделился прогнозом погоды для Москвы и Московской области. Эксперт рассказал, сколько продлится ясная и теплая погода, которая установилась к 3 июля.

По словам метеоролога, четверг и пятница порадуют жителей столицы и окрестностей летними условиями с температурой до 25 градусов в тени. Однако в выходные дни ожидается снижение температуры.

«Суббота и воскресенье пройдут без существенных осадков — небольшие дожди не исключены, но и только. Солнца будет много, но температура понизится, уже будет около 20 градусов днем», — сообщил Вильфанд.

Метеоролог также отметил, что погоду в Москве и Подмосковье 5–6 июля можно будет сравнить с типичной июньской. По его словам, прошлый месяц не был таким холодным и дождливым, как многим казалось.

«Средняя температура минувшего июня была около нормы — на 0,5 градуса ниже нормы в Москве. Мы все-таки живем не в тропиках, не на экваторе, а в умеренных широтах европейской России. В целом июнь был неоднородным месяцем, — были периоды 26–28 градусов, пять-шесть дней таких было. В последние дни существенно похолодало, поэтому создалось впечатление, что июнь холодный. И, кстати, осадков выпало чуть-чуть меньше нормы», — отметил Вильфанд.

Кроме того, синоптик предсказал, что начало следующей недели порадует москвичей и жителей области дневными температурами, характерными для июля.