Синоптик Вильфанд сообщил, что холодный воздух из Сибири принесет в Москву морозы до -25 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в столице ожидается значительное похолодание из-за поступления холодного воздуха из Сибири и с Урала. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По словам эксперта, уже в четверг, 22 января, с северо-востока приблизится гребень высокого давления, и ветер развернется в восточную четверть, что приведет к выносу очень холодного воздуха из Сибири и Урала.

Пик похолодания придется на пятницу, 23 января, и выходные. По последним расчетам, в эти дни температура в Москве может опуститься на 10–12 градусов ниже нормы. Прогнозируются морозы до -25 градусов.