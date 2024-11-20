Синоптик Вильфанд: сильные осадки накроют Московский регион в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT предупредил жителей Московского региона о сильных осадках в ближайшие дни.

По словам эксперта, к западу от столицы находится антициклон, к востоку — циклон. В результате образуется столкновение воздушных потоков, пояснил синоптик.

«Завтра (21 ноября — прим. ред.) в Москве и Московской области сильные осадки. В ночь на 22 ноября — с мокрым снегом и снегом», — отметил специалист.

Вильфанд также добавил, что порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, из-за чего местами ожидаются метели. По ощущениям температура воздуха — около нуля градусов.