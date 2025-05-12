Синоптик Вильфанд: Сибирь переживает рекордную жару, а в Приволжье могут вернуться заморозки

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Интерфаксу» предупредил о риске возвратных заморозков в Приволжском федеральном округе.

Синоптик отметил, что особенно суровые морозы зафиксированы в Калининградской области. В азиатской части России сохраняется аномальная жара с температурой до +30 градусов, сообщил сайт 56orb.ru.

Во вторник, 13 мая, в Оренбургской области ожидается переменная облачность, временами кратковременные дожди и грозы. Прогнозируется умеренное похолодание: ночью столбик термометра покажет от +6 до +15 градусов, днем потеплеет до +16…+27 градусов, заключил Вильфанд.