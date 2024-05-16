Синоптик Вильфанд: с 16 мая температурный фон в Москве будет около +20 градусов | 360°

Общество 16 мая 2024, 13:49 Синоптик Вильфанд: с 16 мая температурный фон в Москве будет около +20 градусов

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С сегодняшнего дня, 16 мая, температурный фон в Москве будет около +20 градусов. Это соответствует многолетним значениям, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT.

По словам специалиста, в начале недели средняя суточная температура отличалась от нормы на восемь-девять градусов. Такие значения соответствовали по-настоящему ранневесенней погоде.

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Вильфанд также отметил, что предстоящим вечером и ночью в Москве ожидается дождь.