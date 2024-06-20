Синоптик Вильфанд рассказал, что выходные в Москве будут сухими и прохладными

С субботы, 21 июня, в Москве установится сухая и малооблачая погода. Об этом ОТР рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, днем воздух будет прогреваться до + 23 градусов, а ночью — опускаться до +13 градусов. Синоптик также отметил, что одновременно с жарким солнцем в столицу придут холодные массы с севера.

«Противоборство двух совершенно противоположных факторов — солнечная энергия колоссальная и холодный воздух с севера», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что осадков в столице в выходные не предвидится.