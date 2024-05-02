Синоптик Вильфанд рассказал, что в мае россиян ждут резкие скачки температуры воздуха | 360°

Общество 02 мая 2024, 13:09 Синоптик Вильфанд рассказал, что в мае россиян ждут резкие скачки температуры воздуха

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В мае в России ожидаются резкие колебания и изменения погоды в течение всего месяца. Об этом сайту kp.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, жаркую погоду будут сменять существенные понижения температуры и наоборот. Однако такие колебания ожидаются не везде, например, в Калининградской, Псковской, Смоленской и Брянской областях последний месяц весны окажется достаточно ровным.

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Засушливый май будет наблюдаться в Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях, а также в Приволжском федеральном округе, Волгоградской и Астраханской областях. На юге Урала ожидается дефицит осадков, добавил Вильфанд.