Синоптик Вильфанд рассказал, что в Крыму температурные рекорды бьются уже второй день подряд

Температурные показатели в Крыму уже второй день бьют рекорды. Об этом RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что жара сохранится в ряде регионов до конца недели. В частности, речь идет о центральной части России и юге европейской территории.

«Во многих городах Крыма температурные рекорды превышают многолетние значения», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что невероятная жара стоит в Магадане. Там воздух прогрелся до +24,1 градуса.