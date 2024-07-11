Синоптик Вильфанд рассказал, что в Крыму температурные рекорды бьются уже второй день подряд
Температурные показатели в Крыму уже второй день бьют рекорды. Об этом RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он отметил, что жара сохранится в ряде регионов до конца недели. В частности, речь идет о центральной части России и юге европейской территории.
«Во многих городах Крыма температурные рекорды превышают многолетние значения», — отметил Вильфанд.
Он добавил, что невероятная жара стоит в Магадане. Там воздух прогрелся до +24,1 градуса.