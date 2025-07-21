Синоптик Вильфанд предупредил о сильном похолодании на Урале

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномальном понижении температуры на Урале и в Сибири. Причиной этого явления станет вторжение полярных воздушных масс, сообщил сайт Ura.ru .

Синоптик отметил, что температура будет снижаться до четверга-пятницы.

«Температура будет понижаться до четверга-пятницы, причем сильное понижение будет, показатель днем составит 15–17 градусов, что на пять градусов ниже нормы», — добавил Вильфанд.

Такие показатели в середине лета являются редкостью. Аналогичная погода прогнозируется в Свердловской и Тюменской областях. Дневные температуры опустятся до 16–17 градусов.