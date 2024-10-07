Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в середине недели

Резкое понижение температуры ожидает жителей Москвы в ближайшее время. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT.

По его словам, в среду, 9 октября, город окажется в тылу циклона, из-за чего произойдет похолодание. Столбики термометров покажут значение +6…+8 градусов.

Впоследствии, добавил синоптик, прогнозируется небольшое потепление. Так, перед выходными установится солнечная погода с температурой до +13 градусов.

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