Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о похолодании в выходные

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил RT , что в Москве в ближайшие дни ожидается изменчивая погода.

По словам синоптика, 13 и 14 ноября температура воздуха будет выше нормы на 4,5–6 градуса из-за теплых воздушных масс, которые перемещаются по восточной периферии циклона.

«В субботу значительное изменение циркуляции, связанное с тем, что циклон будет перемещаться на восток и воздух нам будет поступать уже с запада», — предупредил эксперт.

Как пояснил Вильфанд, столбики термометров опустятся на пять-шесть градусов. Ночью и днем прогнозируется 0…+2 градуса.