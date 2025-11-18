Синоптик Вильфанд предсказал неоднородную зиму с оттепелями и морозами в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил сайту RT , что в Москве этой зимой температура может опуститься до −20 градусов и ниже.

По словам метеоролога, Росгидромет видит текущую зиму нехолодной, с температурой около нормы и выше.

«Уверенность в таком прогнозе около 65–68%. Это очень неплохая цифра», — отметил специалист.

Тем не менее, Вильфанд подчеркнул, что зима будет неоднородной: в Москве ожидается повышенное количество оттепелей, но также и повторение морозов до −20 градусов и ниже.