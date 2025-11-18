Синоптик Вильфанд предсказал неоднородную зиму с оттепелями и морозами в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил сайту RT, что в Москве этой зимой температура может опуститься до −20 градусов и ниже.
По словам метеоролога, Росгидромет видит текущую зиму нехолодной, с температурой около нормы и выше.
«Уверенность в таком прогнозе около 65–68%. Это очень неплохая цифра», — отметил специалист.
Тем не менее, Вильфанд подчеркнул, что зима будет неоднородной: в Москве ожидается повышенное количество оттепелей, но также и повторение морозов до −20 градусов и ниже.